Установите последовательность событий, происходящих при свертывании крови: 1)св??зывание нитей фибринас форменными элементами крови-образование тромба 2)превращение растворимого белка фибриногена в фибрин 3)высвобождение фе...
Биология
Установите последовательность событий, происходящих при свертывании крови: 1)св??зывание нитей фибринас форменными элементами крови-образование тромба 2)превращение растворимого белка фибриногена в фибрин 3)высвобождение фермента тромбопластина 4)повреждение стенок кровеносных сосудов и разрушение тромбоцитов 5)превращение протромбина плазмы в тромбин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4)повреждение стенок кровеносных сосудов и разрушение тромбоцитов 2. 3)высвобождение фермента тромбопластина 3. 5)превращение протромбина плазмы в тромбин 4. 2)превращение растворимого белка фибриногена в фибрин 5. 1)связывание нитей фибринас форменными элементами крови-образование тромба
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