Установите последовательность событий, происходящих при свертывании крови: 1)св??зывание нитей фибринас форменными элементами крови-образование тромба 2)превращение растворимого белка фибриногена в фибрин 3)высвобождение фе...

Биология
Установите последовательность событий, происходящих при свертывании крови: 1)св??зывание нитей фибринас форменными элементами крови-образование тромба 2)превращение растворимого белка фибриногена в фибрин 3)высвобождение фермента тромбопластина 4)повреждение стенок кровеносных сосудов и разрушение тромбоцитов 5)превращение протромбина плазмы в тромбин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4)повреждение стенок кровеносных сосудов и разрушение тромбоцитов  2. 3)высвобождение фермента тромбопластина 3.  5)превращение протромбина плазмы в тромбин 4.  2)превращение растворимого белка фибриногена в фибрин  5.  1)связывание нитей фибринас форменными элементами крови-образование тромба
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