Установите последовательность событий, происходящих при свертывании крови: 1)св??зывание нитей фибринас форменными элементами крови-образование тромба 2)превращение растворимого белка фибриногена в фибрин 3)высвобождение фе...

Биология

Установите последовательность событий, происходящих при свертывании крови: 1)св??зывание нитей фибринас форменными элементами крови-образование тромба 2)превращение растворимого белка фибриногена в фибрин 3)высвобождение фермента тромбопластина 4)повреждение стенок кровеносных сосудов и разрушение тромбоцитов 5)превращение протромбина плазмы в тромбин

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