Какой прибор звуковые механические колебания превращает в электрические той же частоты?
Физика
Какой прибор звуковые механические колебания превращает в электрические той же частоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Микрофон преобразует звуковые колебания в электрические.
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