В сообщающихся сосудах А и Б находится вода. В сосуд А наливают керосин. В каком из сосудов уровень жидкости теперь выше?
Физика
В сообщающихся сосудах А и Б находится вода. В сосуд А наливают керосин. В каком из сосудов уровень жидкости теперь выше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где керосин, там и выше. Он же легче, поэтому меньше давить будет. Вода в другом сосуде тяжелее, поэтому поднимет керосин выше.
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