В сообщающихся сосудах А и Б находится вода. В сосуд А наливают керосин. В каком из сосудов уровень жидкости теперь выше?

Физика

В сообщающихся сосудах А и Б находится вода. В сосуд А наливают керосин. В каком из сосудов уровень жидкости теперь выше?

Автор: Гость