Пожалуйста помогите Учебник Муравин 5 класс номер 714(1,2) 1)0.3*0.7+14-0.94= 2)0.97-0.43+0.16*0.5=0.62
Математика
Пожалуйста помогите Учебник Муравин 5 класс номер 714(1,2) 1)0.3*0.7+14-0.94= 2)0.97-0.43+0.16*0.5=0.62
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,3*0,7=0,21 0,21+14=14,21 14,21-0,94= 13,272) 0,16*0,5=0,08 097-0,43=0,54 0,54+0,08=0,62
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