При каком значении a(a неравно 0) квадратный трёхчлен ax^2-4x+2 имеет два корня?
Алгебра
При каком значении a(a неравно 0) квадратный трёхчлен ax^2-4x+2 имеет два корня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д>0 4^2-4*а*2>0 16-8а>0 -8а>-16 а<2 при а< 2
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