О какой природной зоне идёт речь в тексте? Лето здесь очень жаркое и засушливое. Поверхность земли днём может нагреваться до 70°. Многие животные и растения приспособились к этим условиям. Например, корни верблюжьей колючки пр...

Окружающий мир

О какой природной зоне идёт речь в тексте? Лето здесь очень жаркое и засушливое. Поверхность земли днём может нагреваться до 70°. Многие животные и растения приспособились к этим условиям. Например, корни верблюжьей колючки проникают на глубину почти 20 м и оттуда добывают воду.

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