О какой природной зоне идёт речь в тексте? Лето здесь очень жаркое и засушливое. Поверхность земли днём может нагреваться до 70°. Многие животные и растения приспособились к этим условиям. Например, корни верблюжьей колючки пр...
Окружающий мир
О какой природной зоне идёт речь в тексте? Лето здесь очень жаркое и засушливое. Поверхность земли днём может нагреваться до 70°. Многие животные и растения приспособились к этим условиям. Например, корни верблюжьей колючки проникают на глубину почти 20 м и оттуда добывают воду.
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Гость:
Я не углублялся - но похоже, что степовая зона
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Английский язык
Complete the dialogues. Put the verds in the Present Perfect. Then choose the funniest joke. Act in out with your classmete.