Помогите пожалуйста, 20 баллов. Wie heißen die Wörten
Немецкий язык
Помогите пожалуйста, 20 баллов. Wie heißen die Wörten
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю все кроме 4 Извини Если пойму допишу 1. Langsam - медленно 2. Traurig - печальный 3. Langweilig - скучный 4. - 5. Blei - свинец или Lieb - люблю
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