Complete the dialogues. Put the verds in the Present Perfect. Then choose the funniest joke. Act in out with your classmete.

Английский язык
Complete the dialogues. Put the verds in the Present Perfect. Then choose the funniest joke. Act in out with your classmete.
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Гость:
Закончите диалог. В ставьте слова Совершенного времени, Выберите смешную шутку
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