2 5\12+3+1 19\20. помогите решить

Математика
2 5\12+3+1 19\20. помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 5\12+3+ 1 19\20= 2 25\60+3+1 57\60= 3 82\60+3=6 82\60=7 22\60=7 11\30
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