Тепловоз при скорости 25км/ч развивает силу тяги 456 ньютонов. Определите мощность тепловоза в киловаттах.

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Мощность = сила тяги х на скорость N=F*v единственное скорость нужно перевести в м/с, а для этого нужно 25 км/ч поделить на 3,6 так как 1ч=3600с и 1км=1000м мощность N= 456х25/3,6=3166,6Вт ≈3,2кВт