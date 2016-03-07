1. Вывести ряд чисел 5, 14, 41, 122, 365 учитывая, что первый элемент массива равен 2 3. Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от -10000 до 10000 включительно. Напишите прог...
Информатика
1. Вывести ряд чисел 5, 14, 41, 122, 365 учитывая, что первый элемент массива равен 2 3. Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от -10000 до 10000 включительно. Напишите программу, позволяющую найти и вывести количество пар элементов, в которых сумма элементов делится на 3, но не делится на 9. В данной задаче под парой подразумеваются два соседних элемента массива.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1192 от 07.03.2016 begin SeqGen(ReadInteger('Кол-во='),2,x->3*x-1).Println end. Тестовое решение: Кол-во= 10 2 5 14 41 122 365 1094 3281 9842 29525 // PascalABC.NET 3.1, сборка 1192 от 07.03.2016 begin var a:=ArrRandom(20,-10000,10000); a.Println; Writeln('Кол-во пар: ',a.Pairwise. Where(x->((x.Item1+x.Item2) mod 3=0) and ((x.Item1+x.Item2) mod 9<>0)).Println.Count) end. Тестовое решение: -1932 -9879 3600 -6873 6098 -308 -3663 3180 257 4339 -778 -1245 -9361 -7036 -2972 5592 4844 87 -980 -4458 (-1932,-9879) (-9879,3600) (3600,-6873) (6098,-308) (-3663,3180) (257,4339) (4339,-778) Кол-во пар: 7
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