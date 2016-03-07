1. Вывести ряд чисел 5, 14, 41, 122, 365 учитывая, что первый элемент массива равен 2 3. Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от -10000 до 10000 включительно. Напишите прог...

Информатика

1. Вывести ряд чисел 5, 14, 41, 122, 365 учитывая, что первый элемент массива равен 2 3. Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от -10000 до 10000 включительно. Напишите программу, позволяющую найти и вывести количество пар элементов, в которых сумма элементов делится на 3, но не делится на 9. В данной задаче под парой подразумеваются два соседних элемента массива.

Автор: Гость