Мощность ракетного двигателя космического корабля равна 48 гигаватт. Какую работу может выполнить двигатель этого корабля за 3 секунд? Выразите ответ в мегаджоулях ( 1 гигаватт (1 Гвт)=10 в 9 степени ватт, 1 мегаджоуль=10 в 6 с...

Физика

Мощность ракетного двигателя космического корабля равна 48 гигаватт. Какую работу может выполнить двигатель этого корабля за 3 секунд? Выразите ответ в мегаджоулях ( 1 гигаватт (1 Гвт)=10 в 9 степени ватт, 1 мегаджоуль=10 в 6 степени джоуль).

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