Мощность ракетного двигателя космического корабля равна 48 гигаватт. Какую работу может выполнить двигатель этого корабля за 3 секунд? Выразите ответ в мегаджоулях ( 1 гигаватт (1 Гвт)=10 в 9 степени ватт, 1 мегаджоуль=10 в 6 с...
Физика
Мощность ракетного двигателя космического корабля равна 48 гигаватт. Какую работу может выполнить двигатель этого корабля за 3 секунд? Выразите ответ в мегаджоулях ( 1 гигаватт (1 Гвт)=10 в 9 степени ватт, 1 мегаджоуль=10 в 6 степени джоуль).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано N=48*10^9 Вт t=3 с A- ? N=A/t Отсюда:A=N*t A=48*10^9*3=144*10^9= 414000 МДж
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