Объясните что такое слоевище?? Плиз
Биология
Объясните что такое слоевище?? Плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это таллом, вегетативное тело: водорослей, лишайников, некоторых моховидных. Не разделён на органы (лист, стебель, корень) и не имеет настоящих тканей. Бывает как одноклеточным так и многоклеточным.
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