Текст набранный на компьютере содержит 8 страниц, на каждой странице 20 строк, в каждой строке 80 символов. Информационный объем текста 25 Кбайт. Определить сколько бит используется для кодировки 1 символа. 8 10 12 16 Стат...
Информатика
Текст набранный на компьютере содержит 8 страниц, на каждой странице 20 строк, в каждой строке 80 символов. Информационный объем текста 25 Кбайт. Определить сколько бит используется для кодировки 1 символа. 8 10 12 16 Статья набранная на компьютере содержит 64 страницы, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 56 символа. Информационный объем статьи 140 Кбайт. Определить сколько байт используется для кодировки 1 символа. 2 1 4 8 Текст набранный на компьютере содержит 20 страниц, на каждой странице 56 строк, в каждой строке 32 символа. Информационный объем текста 70 Кбайт. Определить сколько байт используется для кодировки 1 символа. 1 2 3 4 Статья набранная на компьютере содержит 40 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 64 символа. Информационный объем статьи 100 Кбайт. Определить сколько бит используется для кодировки 1 символа. 8 16 32 64 Статья набранная на компьютере содержит 32 страницы, на каждой странице 52 строки, в каждой строке 52 символа. Информационный объем статьи 169 Кбайт. Определить сколько бит используется для кодировки 1 символа. 10 14 16 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну про кодировку одного символа ответить просто, но зависит это от кодировки. КОИ-8 - 8 бит, какой нибудь Unicode - 16.
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