Когда турист прошёл 1/9 всего пути, то до середины ему оставалось пройти ещё 4 2/3 км. ??айдите длину всего пути

Математика

Когда турист прошёл 1/9 всего пути, то до середины ему оставалось пройти ещё 4 2/3 км. ??айдите длину всего пути

Автор: Гость