Когда турист прошёл 1/9 всего пути, то до середины ему оставалось пройти ещё 4 2/3 км. ??айдите длину всего пути
Математика
Когда турист прошёл 1/9 всего пути, то до середины ему оставалось пройти ещё 4 2/3 км. ??айдите длину всего пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - весь путь 1:2=1/2 (полпути) 1/2-1/9=9/18-2/18=7/18 (пути осталось пройти до середины), но это 4 2/3 км, значит 4 2/3 км:7/18=14/3 км:7/18=12 км (весь путь) Ответ: длина всего пути 12 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Текст набранный на компьютере содержит 8 страниц, на каждой странице 20 строк, в каждой строке 80 символов. Информационный объем текста 25 Кбайт. О...