Напишите пожалуйста вопросы на немецком языке на тему Ferien. Нужно всего 10 вопросов.

Немецкий язык
Напишите пожалуйста вопросы на немецком языке на тему Ferien. Нужно всего 10 вопросов.
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Was? was? bei wem? von dem, was? zu Ehren von was? kann ich haben? Gäste eingeladen? Gäste mögen?прости тут только 8.
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