Напишите пожалуйста вопросы на немецком языке на тему Ferien. Нужно всего 10 вопросов.
Немецкий язык
Напишите пожалуйста вопросы на немецком языке на тему Ferien. Нужно всего 10 вопросов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Was? was? bei wem? von dem, was? zu Ehren von was? kann ich haben? Gäste eingeladen? Gäste mögen?прости тут только 8.
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