Пожалуста номер 394 срочно нужно

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Пожалуста номер 394 срочно нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложения с лева отличаются от предложений с права.Так как с лева предложения говорятся от 1 лица,а с права они сокращаются.          Грамматические основы:приблежается вечер,я не работаю,мы не хотели,она не спала,он вздумал.Оцените как думаете!!!Спасибо!

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