Пожалуста номер 394 срочно нужно

Гость: Гость:

Предложения с лева отличаются от предложений с права.Так как с лева предложения говорятся от 1 лица,а с права они сокращаются. Грамматические основы:приблежается вечер,я не работаю,мы не хотели,она не спала,он вздумал.Оцените как думаете!!!Спасибо!