Корость хода часов регулируют с помощью небольшого груза например гайки,находящейся на нижнем конце маятника
Физика
Корость хода часов регулируют с помощью небольшого груза например гайки,находящейся на нижнем конце маятника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость хода часов регулируют с помощью небольшого груза например гайки,находящейся на нижнем конце маятника Маятник часов состоит из легкого, но жесткого стержня и более тяжелого (по сравнению со стержнем) груза — линзы. Груз маятника при регулировке хода часов может быть передвинут вверх и вниз с помощью гайки, находящейся на стержне маятника Период колебания маятника зависит от его длины. Чем длиннее маятник, тем медленнее совершаемое им колебание и, наоборот, чем короче маятник (т. е. чем выше поднят груз), тем колебание быстрее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При пропускании хлора над нагретым натрием получили 0.3 моль соли. Объем вступивше??о в реакцию хлора??? Плиз, подробнее.
Алгебра
Физика
В сообщающихся сосудах А и Б находится вода. В сосуд А наливают керосин. В каком из сосудов уровень жидкости теперь выше?
Математика
К 1 сентябрю в ателье на заказ пошили 196 костюмов для девочек, что составило 14/9 количество костюмов, которые были пошиты для мальчиков. Каких ко...
Русский язык