Корость хода часов регулируют с помощью небольшого груза например гайки,находящейся на нижнем конце маятника

Физика
Корость хода часов регулируют с помощью небольшого груза например гайки,находящейся на нижнем конце маятника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость хода часов регулируют с помощью небольшого груза например гайки,находящейся на нижнем конце маятника Маятник часов состоит из легкого, но жесткого стержня и бо­лее тяжелого (по сравнению со стержнем) груза — линзы. Груз маятника при регулировке хода часов может быть передвинут вверх и вниз с помощью гайки, находящейся на стержне маятника Период колебания маятника зависит от его длины. Чем длин­нее маятник, тем медленнее совершаемое им колебание и, наоборот, чем короче маятник (т. е. чем выше поднят груз), тем колеба­ние быстрее.
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