При пропускании хлора над нагретым натрием получили 0.3 моль соли. Объем вступивше??о в реакцию хлора??? Плиз, подробнее.
Химия
При пропускании хлора над нагретым натрием получили 0.3 моль соли. Объем вступивше??о в реакцию хлора??? Плиз, подробнее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na + Cl2 = 2 NaCl n(Cl2):n(NaCl)= 1:2 n(Cl2)= 0,3*1/2= 0,15 моль V(Cl2) = Vm * n = 22,4 * 0,15 = 3,36 литров
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