При пропускании хлора над нагретым натрием получили 0.3 моль соли. Объем вступивше??о в реакцию хлора??? Плиз, подробнее.

Химия

При пропускании хлора над нагретым натрием получили 0.3 моль соли. Объем вступивше??о в реакцию хлора??? Плиз, подробнее.

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