Обьясните можно ли гражданину современной россии не работать?
Обществознание
Обьясните можно ли гражданину современной россии не работать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работать нужно так как если он не будет работать о будет денег не Будет денег не будет еды не будет еды не будет здоровья. Человек без работы не сможет содержать семью
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