Что относится к внутреннему строению тела человека?

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Что относится к внутреннему строению тела человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К внутреннему строению человека относятся наши органы .Наука ,которая изучает строение человека называется анатомия
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