Каковы причины балканских войн

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Балканы - очень важный полуостров. Ведь с Балкан очень удобно торговать (я имею ввиду то, что удобно торговать по морю). Его (полуостров) окружают Черное море, Средиземное и др. моря поменьше. Ведь не просто так началась Первая Мировая война (а она началась именно из-за Балканского полуострова). Тем более, можно даже сказать, Балканы почти середина Европы.