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Только номер шестой!!!!
Математика
Только номер шестой!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24-16=8 16*3=48 8*2=16 48+16=64 представления
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