Небольшой рассказ ( сочинение ) о каком либо не одушевленном предмете! Заранее спасибо)
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Небольшой рассказ ( сочинение ) о каком либо не одушевленном предмете! Заранее спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
Мой любимый предмет-это краски.Ими я могу рисовать все, что захочу.Их пастельные цвета вдохновляют меня на новые рисунки.Я словно художник,когда рисую этими волшебными красками.Вдохновление дарует мне новые рисунки.Вчера я нарисовала пейзаж.Он был восхитителен.Этими красками пользуюсь очень долгое время.Они не сохнут уже несколько лет потому ,что они волшебные! Это только пример)-,но если хочешь возьми его!:)
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