Небольшой рассказ ( сочинение ) о каком либо не одушевленном предмете! Заранее спасибо)

Гость: Гость:

Мой любимый предмет-это краски.Ими я могу рисовать все, что захочу.Их пастельные цвета вдохновляют меня на новые рисунки.Я словно художник,когда рисую этими волшебными красками.Вдохновление дарует мне новые рисунки.Вчера я нарисовала пейзаж.Он был восхитителен.Этими красками пользуюсь очень долгое время.Они не сохнут уже несколько лет потому ,что они волшебные! Это только пример)-,но если хочешь возьми его!:)