Помогите перевести на английский язык пожалуйста!!! "В настоящее время полный курс обучения в российской школе занимает 11 лет. До 1986 года курс школьного обучения был 10-летним (начальная школа — 3 года, основная — 5 лет, с...
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Помогите перевести на английский язык пожалуйста!!! "В настоящее время полный курс обучения в российской школе занимает 11 лет. До 1986 года курс школьного обучения был 10-летним (начальная школа — 3 года, основная — 5 лет, старшая — 2). Затем в порядке эксперимента был введён 4-летний курс начальной школы, но ученикам предоставлялась возможность выбора, по 3-летней (10-летней) или 4-летней (11-летней) программе им учиться. При этом ученики, обучавшиеся по 3-летней программе, при переходе на основную ступень «перепрыгивали через номер» — из 3-го класса переходили в 5-й, причём единовременно, в 1989 году такое «перепрыгивание» было произведено во всех классах. В настоящее время 3-летнее начальное обучение отменено полностью: все вновь поступающие в школу дети учатся по 11-летней программе." В школах России изучают такие предметы: Чтение Труд Природоведение Математика Музыка Изобразительное искусство Русский язык Физкультура Родной язык Иностранный язык История Литература (ОБЖ) Технология География Биология Информатика Обществознание Черчение Алгебра Геометрия Физика Химия Естествознание Основы экономики Философия Экология Астрономия
Ответ(ы):
Гость:
Presently a complete year at Russian school occupies 11. 1986 to a course of the school educating was 10-years-old (initial school - 3, basic - 5, senior - 2). Then in order of experiment the 4-years-old course of initial school was entered, but students got possibility of choice, on the 3-years-old (10-years-old) or 4-years-old (11-years-old) program to study them. Thus students studying on the 3-years-old program, in transition on the basic stage "jumped over through a number" - from a 3th class passed to 5, thus one-time, in 1989 such "jumping" over was produced in all classes. Presently the 3-years-old elementary training is anniented fully: all again entering school children study on the 11-years-old program". In schools of Russia study such objects: Reading Labour Natural history Mathematics Музыка Fine art Russian Physical education The mother tongue Foreign
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