Помогите перевести на английский язык пожалуйста!!! "В настоящее время полный курс обучения в российской школе занимает 11 лет. До 1986 года курс школьного обучения был 10-летним (начальная школа — 3 года, основная — 5 лет, с...

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Помогите перевести на английский язык пожалуйста!!! "В настоящее время полный курс обучения в российской школе занимает 11 лет. До 1986 года курс школьного обучения был 10-летним (начальная школа — 3 года, основная — 5 лет, старшая — 2). Затем в порядке эксперимента был введён 4-летний курс начальной школы, но ученикам предоставлялась возможность выбора, по 3-летней (10-летней) или 4-летней (11-летней) программе им учиться. При этом ученики, обучавшиеся по 3-летней программе, при переходе на основную ступень «перепрыгивали через номер» — из 3-го класса переходили в 5-й, причём единовременно, в 1989 году такое «перепрыгивание» было произведено во всех классах. В настоящее время 3-летнее начальное обучение отменено полностью: все вновь поступающие в школу дети учатся по 11-летней программе." В школах России изучают такие предметы: Чтение Труд Природоведение Математика Музыка Изобразительное искусство Русский язык Физкультура Родной язык Иностранный язык История Литература (ОБЖ) Технология География Биология Информатика Обществознание Черчение Алгебра Геометрия Физика Химия Естествознание Основы экономики Философия Экология Астрономия

Автор: Гость