РЕБЯТКИ, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА Один билет на киносеансе стоит 240 рублей. Детям пре??оставляется скидка 25%. Сколько рублей будут стоить билеты на данный киносеанс для 4 взрослых и 2 детей?

Алгебра

РЕБЯТКИ, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА Один билет на киносеансе стоит 240 рублей. Детям пре??оставляется скидка 25%. Сколько рублей будут стоить билеты на данный киносеанс для 4 взрослых и 2 детей?

Автор: Гость