РЕБЯТКИ, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА Один билет на киносеансе стоит 240 рублей. Детям пре??оставляется скидка 25%. Сколько рублей будут стоить билеты на данный киносеанс для 4 взрослых и 2 детей?

Алгебра
РЕБЯТКИ, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА Один билет на киносеансе стоит 240 рублей. Детям пре??оставляется скидка 25%. Сколько рублей будут стоить билеты на данный киносеанс для 4 взрослых и 2 детей?
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