РЕБЯТКИ, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА Один билет на киносеансе стоит 240 рублей. Детям пре??оставляется скидка 25%. Сколько рублей будут стоить билеты на данный киносеанс для 4 взрослых и 2 детей?
Алгебра
РЕБЯТКИ, ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА Один билет на киносеансе стоит 240 рублей. Детям пре??оставляется скидка 25%. Сколько рублей будут стоить билеты на данный киносеанс для 4 взрослых и 2 детей?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Физика
Река Нева в Санкт-Петербурге соединена с большим числом каналов. Почему возникает опасность выхода из берегов воды в этих каналах при поднятии уров...
Английский язык
- a little monkey - wanted to eat - friends - a green crocodile - was hungry - many hunters - yellow banana читать русскими буквами