Какие существенные употребляются только во множественном числе стенды озёра джунгли лисья консервы

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Какие существенные употребляются только во множественном числе стенды озёра джунгли лисья консервы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Стенды-стенд озёра- озеро джунгли- только мн.ч лисья-лиса консервы-консерва
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