Почему шаферы ругают "лысую" резину?
Физика
Почему шаферы ругают "лысую" резину?
Ответ(ы):
Гость:
Меньше сцепление с дорогой
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