Две швеи работали одинаковое время.Первая сшила за это время 12 наволочек по 4 наво??очки в час. Сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея,если в час она шила 2 пододеяльника?

Математика

Две швеи работали одинаковое время.Первая сшила за это время 12 наволочек по 4 наво??очки в час. Сколько пододеяльников сшила за это время вторая швея,если в час она шила 2 пододеяльника?

Автор: Гость