С С какими двухзначными числами можно выполнить действия сложения,используя равенства 6+4=10 и 2+3=5?Запиши несколько таких сумм.найди их значения

Математика

С С какими двухзначными числами можно выполнить действия сложения,используя равенства 6+4=10 и 2+3=5?Запиши несколько таких сумм.найди их значения

Автор: Гость