С С какими двухзначными числами можно выполнить действия сложения,используя равенства 6+4=10 и 2+3=5?Запиши несколько таких сумм.найди их значения
Математика
С С какими двухзначными числами можно выполнить действия сложения,используя равенства 6+4=10 и 2+3=5?Запиши несколько таких сумм.найди их значения
Ответ(ы):
Гость:
6+4=10 Примеры: 60+40=100 66+43=109 2+3=5 Примеры 20+30=50 28+31=59
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