Трактор проехал 40 км за 4 часа,а грузовик это же расстояние проехал за 1час. На скол??ко километров в час скорость грузовика больше?
Математика
Трактор проехал 40 км за 4 часа,а грузовик это же расстояние проехал за 1час. На скол??ко километров в час скорость грузовика больше?
Ответ(ы):
Гость:
Скорость трактора=40:4=10кмчас скорость грузовика=40:1=40кмчас 40-10=30кмчас Ответ: скорость грузовика больше скорости трактора на 30кмчас
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