Трактор проехал 40 км за 4 часа,а грузовик это же расстояние проехал за 1час. На скол??ко километров в час скорость грузовика больше?

Математика

Трактор проехал 40 км за 4 часа,а грузовик это же расстояние проехал за 1час. На скол??ко километров в час скорость грузовика больше?

Автор: Гость