Рядом запиши проверочные слова :по морю, и корабли,в волнах,парусах,волн,лебедь.
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Рядом запиши проверочные слова :по морю, и корабли,в волнах,парусах,волн,лебедь.
Ответ(ы):
Гость:
По морю-мОре и корабли-корАбль в волнах-вОлны парусах-пАрус лебедь-лебёдушка.
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