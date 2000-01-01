Рядом запиши проверочные слова :по морю, и корабли,в волнах,парусах,волн,лебедь.

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Рядом запиши проверочные слова :по морю, и корабли,в волнах,парусах,волн,лебедь.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По морю-мОре и корабли-корАбль в волнах-вОлны парусах-пАрус лебедь-лебёдушка.
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