в 2000 году численность населения на земле было около 6млрд человек а в россии тогда проживало 140 млн человек какой процент насел земли составляло население россии в 2000 году

Математика

в 2000 году численность населения на земле было около 6млрд человек а в россии тогда проживало 140 млн человек какой процент насел земли составляло население россии в 2000 году

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