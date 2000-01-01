в 2000 году численность населения на земле было около 6млрд человек а в россии тогда проживало 140 млн человек какой процент насел земли составляло население россии в 2000 году

Математика
в 2000 году численность населения на земле было около 6млрд человек а в россии тогда проживало 140 млн человек какой процент насел земли составляло население россии в 2000 году
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6 000 000 000 - 100% 140 000 000 - Х% Х = (140 000 000 * 100) / 6 000 000 000 = 2, 333333%
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