в 2000 году численность населения на земле было около 6млрд человек а в россии тогда проживало 140 млн человек какой процент насел земли составляло население россии в 2000 году
Математика
в 2000 году численность населения на земле было около 6млрд человек а в россии тогда проживало 140 млн человек какой процент насел земли составляло население россии в 2000 году
Ответ(ы):
Гость:
6 000 000 000 - 100% 140 000 000 - Х% Х = (140 000 000 * 100) / 6 000 000 000 = 2, 333333%
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