В каоком слове все согласные звуки мягкие 1)рожь,2)лесть,3)врач,4)роща
Русский язык
В каоком слове все согласные звуки мягкие 1)рожь,2)лесть,3)врач,4)роща
Ответ(ы):
Гость:
Это слово "лесть".. ..
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