У словi ОЧI двi голоснi,чому тодi cкладiв один
Українська мова
У словi ОЧI двi голоснi,чому тодi cкладiв один
Ответ(ы):
Гость:
У цьому слові 2 склади: о-чі.
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