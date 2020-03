Поставь в конце предложения нужный знак припинания ?This is Sam Is this a big bag Is this his boot Is this a red dress This is a rabbit That is a carrot Is it a man

Английский язык

Автор: Гость