У человека ген, вызывающий гемофилию рецессивен и находится в X-хромосоме, а альби??изм обусловлен аутосомным рецессивным геном. У родитетей, нормальных по этим двум признакам, родился сын гемофилик и альбинос. Помогите решить....
Биология
У человека ген, вызывающий гемофилию рецессивен и находится в X-хромосоме, а альби??изм обусловлен аутосомным рецессивным геном. У родитетей, нормальных по этим двум признакам, родился сын гемофилик и альбинос. Помогите решить. h - гемофилия, H - нормальная свёртываемость, b - рецессивный альбинизм, B - не альбинизм(норма).
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