Разберите слова по составу : вносишь, синеватая, шерстяным,

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Разберите слова по составу : вносишь, синеватая, шерстяным,
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вносишь - в-приставка, нос-корень, ишь-окончание. Синеватая - син-корень, еват-суффикс, ая-окончание. Шерстяным - шерст-корень, ян-суффикс, ым-окончание.
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