В первом 12л воды,а во втором на 4 л меньше,чем в первом.Обьем воды в двух ведра вместе на 20 л меньше,чем в бочьке.Чему равна вместимость бочки и схему.

Математика
В первом 12л воды,а во втором на 4 л меньше,чем в первом.Обьем воды в двух ведра вместе на 20 л меньше,чем в бочьке.Чему равна вместимость бочки и схему.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)12-4=8 л - во 2 2)12+2= 14 л - в первом и во втором 3)14+20= 34 л - в бочьке 
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