В первом 12л воды,а во втором на 4 л меньше,чем в первом.Обьем воды в двух ведра вместе на 20 л меньше,чем в бочьке.Чему равна вместимость бочки и схему.

Математика

В первом 12л воды,а во втором на 4 л меньше,чем в первом.Обьем воды в двух ведра вместе на 20 л меньше,чем в бочьке.Чему равна вместимость бочки и схему.

Автор: Гость