Помогите пожалуйста решить, если можно подробнее расписать. 1. 5sin^2x + 4sin(p/2 +x ) = 4 2. 6cos^2x + 5cos(п/2+x) = 7 3. 2cos^2 x/3 + 3sin x/3 = 0 4. 2sin^2 3x-5cos3x-4 = 0
Алгебра
Помогите пожалуйста решить, если можно подробнее расписать. 1. 5sin^2x + 4sin(p/2 +x ) = 4 2. 6cos^2x + 5cos(п/2+x) = 7 3. 2cos^2 x/3 + 3sin x/3 = 0 4. 2sin^2 3x-5cos3x-4 = 0
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