Соедините линией фамилию и описание открытия а)А.Левенгук б)Р.Броун в)Р.Гук г)Т.Шванн 1)первым наблюдал клетки 2)участвовал в клеточной теории 3)открыл в клетке ядро 4)наблюдал невидимых невооруженным глазом живых существ
Биология
Соедините линией фамилию и описание открытия а)А.Левенгук б)Р.Броун в)Р.Гук г)Т.Шванн 1)первым наблюдал клетки 2)участвовал в клеточной теории 3)открыл в клетке ядро 4)наблюдал невидимых невооруженным глазом живых существ
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