Сочинение на тему шагая по дороге знаний 9 класс

Гость: Гость:

Уже много лет мы учимся в школе.Некоторые ленятся,а я же отношусь к этому серьезно.Дорога знаний ведет к успешному будущему,а значит к образованию.Мы учимся , взрослеем,понимаем,что скоро государственные экзамены.Которые же,откроют или закроют врата успешного будущего.Все,что мы изучали нам обязательно пригодиться.Учителя ведут нас по дороге знаний, а мы сопротивляемся или же идем прямо за знаниями. Секрет успешного учения,это дорога знаний ,которая вела нас к успеху много лет.Спасибо учителям , за путь к дороге знаний. Надеюсь помогла чуть?:)