Сочинение на тему шагая по дороге знаний 9 класс

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Сочинение на тему шагая по дороге знаний 9 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Уже много лет мы учимся в школе.Некоторые ленятся,а я же отношусь к этому серьезно.Дорога знаний ведет к успешному будущему,а значит к образованию.Мы учимся , взрослеем,понимаем,что скоро государственные экзамены.Которые же,откроют или закроют врата успешного будущего.Все,что мы изучали нам обязательно пригодиться.Учителя ведут нас по дороге знаний, а мы сопротивляемся или же идем прямо за знаниями. Секрет успешного учения,это дорога знаний ,которая вела нас к успеху много лет.Спасибо учителям , за путь к дороге знаний. Надеюсь помогла чуть?:)
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