Чем отличались Сенат от Боярской думы, коллегии от приказов?
История
Чем отличались Сенат от Боярской думы, коллегии от приказов?
Ответ(ы):
Гость:
в составе. В каждом приказе были судьи (управленцы), а также подьячие и дьяки (технический персонал). В состав коллегий входил сенат, советники, асессоры, технические работники (актуариус, секретарь, переводчик, регистратор) в управлении. В приказах вся полнота власти находилась в руках судей, в коллегиях же решения принимались президентом с согласия остальных членов органа управления. Принцип управления в приказе – единоначалие, все важные решения принимались ответственным лицом. Коллегии представляли собой совещательный орган. Все важные решения вырабатывались коллегиально всеми членами органа власти.
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