Длина прямоугольника 12см,ширина1/4часть длины.найти периметр прямоугольника
Математика
Длина прямоугольника 12см,ширина1/4часть длины.найти периметр прямоугольника
Ответ(ы):
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1) 12 * 1/4=3 см -ширина 2) (3+12)*2=30 см -периметр Ответ: 30 см
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