Каковы причины образования литовского княжества?
История
Каковы причины образования литовского княжества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причинами образования Великого княжества Литовского (ВКЛ) были следующие. Внешнеполитические причины были связаны с необходимостью организации обороны от рыцарей-крестоносцев. Внутриполитические причины требовали преодолеть феодальную раздробленность. Экономические причины были связаны с отделением ремесла от сельского хозяйства и развитием торговых отношений между разными территориями, что содействовало их объединению.
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