Каковы результаты осуществления политики"социального рыночного хозяйства" в пос??евоенной ФРГ?Сравните их с результатами установления централизованного планового хозяйства в ГДР.3.Охарактрезуйте три этапа партийно-политической ...

История
Каковы результаты осуществления политики"социального рыночного хозяйства" в пос??евоенной ФРГ?Сравните их с результатами установления централизованного планового хозяйства в ГДР.3.Охарактрезуйте три этапа партийно-политической борьбы в ФРГ и специфику "политического маятника"4.Какими международно-правовыми актами было закрепленно объединение Германии? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!ТОЛЬКО НЕ ПО 3 СЛОВА А ХОТЯ БЫ 4 ПЕРДЛОЖЕНИЯ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 По недавним опросам, около 70% из них хотят вернуть ГДР!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
План стихотворения "Тучи" Лермонтов
Ответить
Русский язык
Опишите внешность Екатерины Андреевой!!!!
Ответить
Геометрия
В треугольнике abc de средняя линия площадь треугольника cde 9 найдите площадь треуго??ьника abc
Ответить
Математика
(97+75):(60+5х)×3=336
Ответить
Окружающий мир
Если хочешь,составь с помощью родителей свою родословную
Ответить