Каковы результаты осуществления политики"социального рыночного хозяйства" в пос??евоенной ФРГ?Сравните их с результатами установления централизованного планового хозяйства в ГДР.3.Охарактрезуйте три этапа партийно-политической ...
История
Каковы результаты осуществления политики"социального рыночного хозяйства" в пос??евоенной ФРГ?Сравните их с результатами установления централизованного планового хозяйства в ГДР.3.Охарактрезуйте три этапа партийно-политической борьбы в ФРГ и специфику "политического маятника"4.Какими международно-правовыми актами было закрепленно объединение Германии? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!ТОЛЬКО НЕ ПО 3 СЛОВА А ХОТЯ БЫ 4 ПЕРДЛОЖЕНИЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По недавним опросам, около 70% из них хотят вернуть ГДР!
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