каковы традиционные соглашения при изображении Числовой прямой?
Математика
каковы традиционные соглашения при изображении Числовой прямой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не указывается конец и начало это точно,если конечно в условиях не ограничена ограниченность и выкалывание или закрашивание точек,но это тоже зависит от того берутся они или нет(квадратные или круглые скобки при интервале)
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