На скриншоте все написано.

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Углы АСD и ВАС равны, так как они накрест лежащие и соответственно равны 35 градусов. Треугольник АВС равнобедренный, так как у ромба все стороны равны. Следовательно углы при основании равны ВАС=ВСА=35. Угол АВС=180 -(35+35)=110 Ответ: АВС=110