Каковы закономерности расположения гор и обширных равнин на поверхности Земли и ??ак это проявляется на материках Южного полушария.
География
Каковы закономерности расположения гор и обширных равнин на поверхности Земли и ??ак это проявляется на материках Южного полушария.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На южныйх материках в основном Горы расположены вдоль заподной части материков а равнины в восточной
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