Каковы закономерности распределения температуры воздуха на Земле

География
Каковы закономерности распределения температуры воздуха на Земле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура воздуха на Земле распределяется неравномерно.От экватора к плюсам становится холоднее.Это зависит от высоты Солнца над горизонтом или от географической ширины места.
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